Ambisi Polestar Melampaui Audi hingga BMW

jpnn.com - Ambisi besar sedang disusun di balik layar pabrikan mobil listrik asal Swedia, Polestar.

Hingga 2028, mereka menargetkan empat model elektrifikasi murni meluncur ke pasar.

Tim teknik diminta bukan sekadar menghadirkan mobil listrik baru, melainkan produk yang mampu menantang standar keandalan merek premium Jerman.

Standar itu selama ini identik dengan performa konsisten, presisi, dan reputasi yang sudah teruji puluhan tahun.

CEO Polestar, Michael Lohscheller, menegaskan arah pengembangan akan condong ke performa.

Fokusnya bukan hanya angka di atas kertas, tetapi pengalaman berkendara—termasuk akselerasi dan kemampuan di lintasan.

Baca Juga: Geely Melakukan Recall Terhadap Sedan Polestar 2

Target itu agar lini kendaraan Polestar bisa berdiri sejajar, bahkan melampaui nama-nama seperti BMW M, Mercedes-AMG, dan Audi.

Salah satu kunci ambisi itu ada pada Polestar 5, grand tourer listrik yang dalam versi Performance sudah menyentuh 872 hp.