JPNN.com - Ekonomi - Properti

AMBPI Perpanjang Program 'Rejeki Langsung' Hingga Juni 2026

Jumat, 10 April 2026 – 11:01 WIB
AMBPI memperpanjang program "Rejeki Langsung" hingga Juni 2026 menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap program apresiasi bagi pengguna setia produk cat pelapis anti-bocor.

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik bagi Anda yang sedang merencanakan renovasi atau pembangunan hunian. PT Adiwisesa Mandiri Building Products Indonesia (PT AMBPI) secara resmi mengumumkan perpanjangan periode kampanye “Rejeki Langsung” hingga Juni 2026.

Langkah ini diambil menyusul tingginya antusiasme masyarakat terhadap program apresiasi bagi pengguna setia produk cat pelapis anti-bocor (waterproofing) AM 110.

Sejak diluncurkan pada Februari 2026, program ini awalnya dirancang sebagai bentuk apresiasi bagi konsumen yang memilih kualitas dalam melindungi bangunan mereka. 

"Melalui kampanye ini, setiap pembelian kemasan 20 kg produk AM 110 Waterproof, konsumen berhak mendapatkan voucher belanja langsung," kata Sales & Marketing Department Head PT AMBPI, Yadrata, Jumat (10/4).

Dia menyampaikan bahwa perpanjangan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

“Perpanjangan kampanye ini menjadi peluang bagi konsumen untuk mendapatkan apresiasi lebih dari PT AMBPI. Kami ingin konsumen tidak hanya mendapatkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga nilai tambah (value added) dalam setiap pembelian,” ujar Yadrata dalam keterangan resminya.

Keputusan memperpanjang kampanye hingga pertengahan tahun 2026 juga didasari oleh kondisi cuaca di Indonesia yang kerap tidak menentu. Penggunaan cat pelapis tahan air yang berkualitas seperti AM 110 Waterproof menjadi investasi krusial untuk mencegah risiko kebocoran dan kerusakan struktur bangunan.

Respons positif tidak hanya datang dari pemilik rumah, tetapi juga dari kalangan kontraktor, pemilik toko bangunan, hingga mitra kerja yang merasakan dampak langsung dari program ini dalam meningkatkan standar kualitas material bangunan di lapangan.

TAGS   properti  PT AMBPI  Renovasi  pembangunan hunian 
