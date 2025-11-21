Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ambulans Sitaan KPK di Kasus Korupsi Satori Berlogo BPKH, Kok Bisa?

Jumat, 21 November 2025 – 07:53 WIB
Ambulans Sitaan KPK di Kasus Korupsi Satori Berlogo BPKH, Kok Bisa? - JPNN.COM
Anggota DPR RI Satori (kiri) usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/4/2025). ANTARA/Rio Feisal.

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut ambulans berlogo Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang disita lembaga antirasuah itu dari anggota Komisi VIII DPR RI Satori (ST).

"Atas penerimaan kendaraan tersebut, ini akan didalami. Motifnya apa? Kaitannya apa? Hingga tempus (waktu penerimaannya, red.) kapan?" kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11) malam.

Budi menjelaskan penyitaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Juga:

Adapun Satori merupakan salah satu tersangka kasus tersebut ketika menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI.

KPK saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Baca Juga:

Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara korupsi CSR BI tersebut.

Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Penyidik KPK sedang mendalami ambulans berlolgo BPKH yang disita pada kasus korupsi CSR BI dengan tersangka Satori. Apa kaitannya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   satori  KPK  korupsi  Ambulans  BPKH  korupsi csr bi 
BERITA SATORI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp