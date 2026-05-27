AMDATARA Perkuat Sinergi dengan Badan Geologi untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (DPP AMDATARA) memperkuat kolaborasi bersama Badan Geologi Kementerian ESDM untuk mendorong tata kelola dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan berbasis sains.

Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo, menegaskan komitmen asosiasi dalam mendukung tata kelola sumber daya air yang bertanggung jawab. Ia juga memaparkan perkembangan terkini industri AMDK, termasuk kontribusi ekonomi dan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Dalam pertemuan tersebut, AMDATARA menjajaki kolaborasi strategis dengan Badan Geologi, khususnya dalam penguatan riset dan kajian ilmiah guna mendukung kebijakan berbasis data. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya air yang berlandaskan sains, sehingga pertumbuhan industri tetap selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

“AMDATARA berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku serta berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku industri dalam memastikan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Karyanto di Jakarta.

Karyanto juga memaparkan berbagai inisiatif keberlanjutan anggota AMDATARA, antara lain pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) berbasis sains, penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, pemantauan air tanah, serta peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.

Selain menyampaikan kondisi industri dan kontribusinya, AMDATARA turut memberikan perspektif teknis terkait pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Plt. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, mengapresiasi inisiatif AMDATARA dalam membangun komunikasi dan kemitraan. Menurutnya, langkah ini mencerminkan komitmen industri dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan industri AMDK dapat terus diperkuat ke depan,” ujarnya.