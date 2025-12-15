Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

AMDATARA, Rumah Baru untuk Kemajuan Industri AMDK

Rabu, 17 Desember 2025 – 00:00 WIB
AMDATARA, Rumah Baru untuk Kemajuan Industri AMDK
Perkumpulan Usaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) hari ini secara resmi dideklarasikan sebagai asosiasi resmi bagi pelaku industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di tanah air. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Usaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) hari ini secara resmi dideklarasikan sebagai asosiasi resmi bagi pelaku industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di tanah air.

Deklarasi ini menandai tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan sektor AMDK di tengah pertumbuhan pesat industri yang menjadi pilar utama dalam sektor makanan dan minuman nasional.

Industri AMDK di Indonesia saat ini mengalami ekspansi signifikan, dengan nilai pasar mencapai puluhan triliun rupiah per tahun dan pertumbuhan tahunan rata-rata 5-8%.

Dimulai pada tahun 1973, hanya ada satu pabrik dengan kapasitas 6 juta liter per tahun. Kondisi ini terus berkembang hingga saat ini terdapat 707 pabrik dengan lebih dari 2.000 merek, dan total kapasitas produksi hingga 47 miliar liter per tahun.

Sektor ini menyerap hingga 46.000 tenaga kerja langsung dan berkontribusi pada ekspor makanan dan minuman, dengan tingkat utilisasi di atas 70% selama lima tahun terakhir.

Didorong oleh pertambahan penduduk, urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan kesadaran kesehatan masyarakat, AMDK menjadi solusi utama untuk hidrasi aman dan higienis, terutama di segmen air mineral, air mineral alami, dan air demineral sesuai regulasi BPOM.

Meski demikian, industri AMDK menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks, termasuk implementasi SNI wajib, persepsi publik terkait pengelolaan sumber daya air, regulasi migrasi BPA pada kemasan, ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, pengelolaan sampah kemasan, penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) yang inklusif, pajak air serta kompetisi ketat di pasar.

Industri AMDK juga menuntut adaptasi terhadap tren seperti penerapan ekonomi sirkular, digitalisasi, dan sertifikasi halal.

Deklarasi AMDATARA, rumah baru untuk kemajuan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia.

