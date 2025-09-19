Amelia Anggraini DPR Mengecam Keras Serangan Militer Israel ke Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan kecaman keras terhadap serangan darat yang dilancarkan militer Israel ke Kota Gaza, Palestina.

Serangan tersebut telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dia menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Baca Juga: Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Gaza Tembus 65 Ribu

“Serangan brutal yang menargetkan warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Fakta bahwa sedikitnya 78 orang tewas di Kota Gaza dan total korban mencapai 89 orang sejak dini hari, menunjukkan eskalasi kekerasan yang tidak berperikemanusiaan,” tegas Amelia, Jumat (19/9/2025).

Amelia menegaskan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk bersuara lantang terhadap segala bentuk kejahatan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Amelia mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral guna menekan Israel agar menghentikan agresinya.

Baca Juga: JDF Asia Pasifik Dorong PBB Kirim Pasukan Perdamaian Demi Hentikan Kebiadaban Israel di Palestina

Amelia juga mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk tidak tinggal diam melainkan segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional.

Selain itu, Amelia mendesak dunia internasional untuk mengupayakan gencatan senjata permanen dan membuka akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.