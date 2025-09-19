Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Amelia Anggraini DPR Mengecam Keras Serangan Militer Israel ke Gaza

Jumat, 19 September 2025 – 23:16 WIB
Amelia Anggraini DPR Mengecam Keras Serangan Militer Israel ke Gaza - JPNN.COM
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan kecaman keras terhadap serangan darat yang dilancarkan militer Israel ke Kota Gaza, Palestina.

Serangan tersebut telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dia menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Baca Juga:

“Serangan brutal yang menargetkan warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Fakta bahwa sedikitnya 78 orang tewas di Kota Gaza dan total korban mencapai 89 orang sejak dini hari, menunjukkan eskalasi kekerasan yang tidak berperikemanusiaan,” tegas Amelia, Jumat (19/9/2025).

Amelia menegaskan Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk bersuara lantang terhadap segala bentuk kejahatan kemanusiaan.

Lebih lanjut, Amelia mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral guna menekan Israel agar menghentikan agresinya.

Baca Juga:

Amelia juga mendesak Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk tidak tinggal diam melainkan segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional.

Selain itu, Amelia mendesak dunia internasional untuk mengupayakan gencatan senjata permanen dan membuka akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyampaikan kecaman keras terhadap serangan darat yang dilancarkan militer Israel ke Kota Gaza, Palestina.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Amelia Anggraini  DPR  Militer Israel  Gaza 
BERITA AMELIA ANGGRAINI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp