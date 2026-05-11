American Standard Hadirkan WizFlo Hand Shower, Solusi Tekanan Air Rendah

jpnn.com, JAKARTA - American Standard melalui seri WizFlo Hand Shower hadir sebagai salah satu solusi wellness yang cerdas.

Berdasarkan standar sistem plambing nasional (SNI 8153:2015), tekanan minimum agar air dapat mengalir pada perangkat seperti keran dan shower adalah 0,5 bar. Sementara itu, standar kenyamanan hunian modern memerlukan tekanan air yang stabil di angka 1,5 bar untuk mencapai pengalaman mandi yang ideal dan menenangkan.

Fakta di lapangan menunjukkan banyak hunian urban masih beroperasi di bawah standar tersebut.

Melalui pendekatan teknologi PressurePlus™ dan desain semprotan mikro-perforasi, kepala shower mampu mengoptimalkan kekuatan arus air secara mandiri, tanpa harus bergantung pada pemasangan pompa pendorong tambahan.

“Ritual mandi jadi kurang maksimal karena terhambat oleh tekanan air yang lemah. Kami menghadirkan WizFlo Hand Shower sebagai jawaban atas tantangan urban tersebut. Tujuannya agar setiap keluarga Indonesia tetap bisa menikmati momen rutinitas sederhana seperti mandi dengan nyaman, sekaligus tetap mindful dalam penggunaan sumber daya air meskipun frekuensi mandi kita sangat tinggi,” ujar Arfindi Batubara, Marketing Director LIXIL Water Technology Indonesia.

Aspek higienitas dan kemudahan pemeliharaan juga menjadi pilar utama dalam kenyamanan hunian.

Penurunan performa pancuran air juga seringkali disebabkan oleh sumbatan sedimen atau kerak kapur yang tinggi, terutama pada sumber air tanah. Fitur seperti EasyClean, di mana kepala shower dapat dibuka dan dibersihkan secara mandiri, memastikan aliran air tetap higienis dan memperpanjang usia pakai perangkat kamar mandi.

Arfindi menjelaskan solusi cerdas tidak hanya mengedepankan estetika desain dan fungsionalitas, tetapi juga harus mendukung kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan.