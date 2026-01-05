Close Banner Apps JPNN.com
Amerika Berulah di Venezuela, Korea Utara Siapkan Rudal Hipersonik

Senin, 05 Januari 2026 – 15:29 WIB
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama dua ajudannya berjalan di depan rudal berukuran jumbo yang diduga adalah ICBM Hwasong-17. Foto: KCNA via Reuters

jpnn.com, PYONGYANG - Korea Utara (Korut) pada Minggu (4/1) menguji coba rudal hipersonik yang menghantam sasaran sejauh 1.000 kilometer di lepas pantai timurnya, menurut laporan media resmi negara itu.

Pemimpin Korut Kim Jong Un memimpin langsung uji peluncuran rudal dari Pyongyang ke arah timur laut, sebut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Senin.

"Merupakan tugas strategis yang sangat penting untuk mempertahankan dan memperluas daya tangkal nuklir yang kuat dan andal," kata Kim seperti dikutip KCNA.

Ia menambahkan uji coba itu menunjukkan kesiapan kekuatan nuklir "tanpa penyesalan dan memberikan kepercayaan diri" Korut.

Kementerian Pertahanan Jepang mengungkapkan sedikitnya dua rudal balistik diluncurkan dari pantai barat Korut  pada Minggu sekitar pukul 07.54 dan 08.05 waktu setempat.

Kedua rudal itu mencapai ketinggian maksimum sekitar 50 kilometer (km) dan masing-masing terbang sejauh 900 km dan 950 km, menurut kementerian itu.

Rudal-rudal tersebut diduga jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.

Kim juga meminta agar Korut "terus meningkatkan sarana militer, terutama sistem persenjataan ofensif."

Pemimpin Korut Kim Jong Un memimpin langsung uji peluncuran rudal dari Pyongyang ke arah timur laut

Sumber Antara

TAGS   Amerika Serikat  Venezuela  Korea Utara  Korut  Rudal Hipersonik  Amerika  Kim Jong Un 
