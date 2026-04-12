Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Amerika Serikat-Iran Gagal Capai Kesepakatan

Minggu, 12 April 2026 – 14:20 WIB
Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance (tengah, depan) tiba di pangkalan udara Nur Khan di Rawalpindi, Pakistan, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Xinhua/aa.

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat dan Iran gagal kesepakatan dalam perundingan damai.  Wakil Presiden AS J.D. Vance mengatakan kegagalan mencapai kesepakatan antara AS dan Iran dinilai lebih merugikan Teheran dibandingkan Washington.

“Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan. Saya pikir ini merupakan kabar yang jauh lebih buruk bagi Iran dibandingkan bagi Amerika Serikat,” kata Vance kepada wartawan seusai perundingan.

Vance yang merupakan Ketua Delegasi AS dalam pembicaraan dengan Iran di Islamabad, Pakistan, itu juga menyampaikan bahwa AS telah menunjukkan fleksibilitas yang cukup selama proses negosiasi dengan Iran.

Dia mengatakan bahwa AS telah dengan jelas menyampaikan garis merah serta ruang kompromi dalam perundingan tersebut.

Menurut Vance, Iran memutuskan untuk tidak menerima persyaratan yang diajukan oleh AS.

“Mereka telah memilih untuk tidak menerima syarat kami,” ujarnya kepada wartawan setelah pembicaraan.

Dia menambahkan bahwa AS tetap berharap Iran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang.

“Pertanyaannya sederhana, apakah kita melihat komitmen mendasar dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, bukan hanya sekarang atau dua tahun ke depan, tetapi untuk jangka panjang? Kami belum melihatnya. Kami berharap akan melihatnya,” kata Vance.

Sumber ANTARA

TAGS   AS-Iran  perundingan  Senjata nuklir  Amerika  Iran  jd vance 
BERITA AS-IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp