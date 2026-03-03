Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Amerika Serikat Klaim Hancurkan Seluruh Kapal Iran di Teluk Oman

Selasa, 03 Maret 2026 – 20:30 WIB
Amerika Serikat Klaim Hancurkan Seluruh Kapal Iran di Teluk Oman - JPNN.COM
Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu)

jpnn.com - ISTANBUL - Amerika Serikat mengeklaim telah menghancurkan seluruh kapal Iran di Teluk Oman.

Menurut Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Senin (2/3), 11 kapal Iran yang beroperasi di Teluk Oman telah dihancurkan.

“Dua hari lalu, rezim Iran memiliki 11 kapal di Teluk Oman. Hari ini, mereka memiliki nol,” tulis CENTCOM melalui platform media sosial X.

Baca Juga:

CENTCOM menyatakan Iran telah mengganggu dan menyerang pelayaran internasional di Teluk Oman selama beberapa dekade.

Komando itu juga berjanji akan terus mempertahankan kebebasan navigasi maritim.

“Masa-masa itu telah berakhir,” tambahnya.

Baca Juga:

Adapun Iran tidak mengonfirmasi kerugian tersebut.

Pengumuman CENTCOM itu disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump pada Minggu mengatakan bahwa sembilan kapal angkatan laut Iran telah ditenggelamkan, termasuk beberapa yang dia gambarkan sebagai “relatif besar dan penting”.

Amerika Serikat mengeklaim telah menghancurkan seluruh kapal Iran di Teluk Oman.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Amerika Serikat  Iran  Teluk Oman  Kapal Iran  Donald Trump  Ali Khamenei 
BERITA AMERIKA SERIKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp