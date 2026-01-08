Amerika Serikat Mengukir Rekor Gila di Malaysia Open 2026

Kamis, 08 Januari 2026 – 17:28 WIB

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Ganda campuran Amerika Serikat Presley Smith/Jennie Gai menorehkan rekor gila di Malaysia Open 2026 Super 1000.

Smith/Gai menjadi ganda pertama dari AS yang mencapai perempat final ajang BWF Super 1000.

Itu setelah Smith/Gai mengalahkan pasangan tuan rumah Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai pada 16 Besar di Axiata Arena, Kamis (8/1).

Hanya 35 menit, Smith/Gai yang kini menyandang status peringkat 32 dunia itu menang dari pasangan Malaysia ranking sembilan dunia, dengan skor 21-9, 21-17.

"Sungguh gila,” ujar Smith.

"Saya bahkan butuh waktu untuk percaya. Ini, masih sedikit gemetar, tetapi sangat bahagia," imbuhnya.

Sejak reli pembuka, pasangan AS bermain dengan jelas dan berani. Mereka bergerak cepat, bertahan tanpa henti, dan menyerang tanpa ragu-ragu.

“Kami tampil maksimal. Saya bangga dengan usaha kami dalam pertandingan ini," tutur Smith.