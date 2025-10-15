AMI Awards ke-28 Siap Digelar, Anugerahkan 63 Kategori untuk Musikus

Rabu, 15 Oktober 2025 – 08:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-28 siap digelar pada 19 November 2025.

Ajang penghargaan musik tertinggi di Tanah Air ini mengusung tema besar "Bhinneka Tunggal Suara."

Tema "Bhinneka Tunggal Suara" dipilih untuk menegaskan musik sebagai bahasa universal yang memiliki kemampuan menyatukan keberagaman budaya, genre, dan generasi.

Tema tersebut mencerminkan semangat persatuan yang diwujudkan melalui nada dan irama, sekaligus merayakan kekayaan musikal Indonesia yang lahir dari perbedaan.

Ketua Umum AMI, Candra Darusman, menjelaskan tema ini menjadi simbol bagaimana musik Indonesia terus tumbuh dalam keragaman.

keragaman, namun tetap satu dalam semangat dan jati diri bangsa, “ ujar Candra Darusman di Jakarta, baru-baru ini.

AMI Awards yang diselenggarakan Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) tersebut, hadir sebagai pengakuan atas prestasi luar biasa para musisi Indonesia.