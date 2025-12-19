Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Gosip

Ammar Zoni Akhirnya Bertemu Dokter Kamelia di Ruang Sidang

Jumat, 19 Desember 2025 – 10:10 WIB
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Dia dan empat terdakwa lainnya hadir secara langsung dalam persidangan kali ini setelah dipindahkan dari Nusakambangan.

Momen tersebut membuat Ammar Zoni bisa bertemu dengan kekasihnya, Dokter Kamelia, dan ibu sambungnya. Adapun Dokter Kamelia merupakan sosok yang konsisten memberi dukungan kepada Ammar Zoni belakangan ini.

Bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu juga sempat memeluk kedua adiknya, Aditya Zoni dan Panji Zoni.

Dia bahkan meneteskan air mata ketika memeluk adiknya tersebut.

"Gue kira adik gue enggak datang," kata Ammar Zoni sembari memeluk Aditya Zoni di ruang sidang.

Sebelumnya, keinginan Ammar Zoni untuk bisa menghadiri sidang atas kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akhirnya bisa segera terwujud.

Pasalnya, Ditjen PAS telah mengeluarkan surat persetujuan terkait pemindahan sementara Ammar Zoni dan empat terdakwa lainnya ke Lapas Narkotika di Jakarta.

