Entertainment - Gosip

Ammar Zoni Akhirnya Bisa Hadiri Sidang di Jakarta, Ini Sebabnya

Jumat, 12 Desember 2025 – 18:18 WIB
Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni bisa menghadiri langsung sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Sebab, Ditjen PAS telah mengeluarkan surat persetujuan terkait pemindahan sementara Ammar Zoni dan lima terdakwa lainnya ke Lapas Narkotika di Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti.

"Sudah dikeluarkan surat persetujuan Direktur Jenderal pemasyarakatan tentang pemindahan sementara Ammar Zoni dan kawan-kawan ke Lapas Narkotika Jakarta, selama masa persidangan," ungkap Rika Aprianti, Kamis (11/12).

Menurutnya, durasi pemindahan Ammar Zoni dan rombongan bersifat sementara serta terikat dengan jadwal persidangan.

Ammar Zoni dan kelima terdakwa lainnya bakal dikembalikan ke Lapas Karang Anyar Nusakambangan setelah persidangan rampung.

"Setelah selesai persidangan agar dikembalikan kembali ke Lapas Karang Anyar Nusakambangan," bebernya.

Rika Aprianti menjelaskan, proses pemindahan dan pengawalan menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan.

TAGS   Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni  sidang Ammar Zoni  Ammar Zoni narkoba 
