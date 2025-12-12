Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Ammar Zoni Bakal Bisa Hadiri Persidangan Pekan Depan

Jumat, 12 Desember 2025 – 07:45 WIB
Ammar Zoni Bakal Bisa Hadiri Persidangan Pekan Depan - JPNN.COM
Aktor Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com - Aktor Ammar Zoni bakal menghadiri sidang atas dugaan kasus yang menjeratnya, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada agenda persidangan pekan depan.

Itu menyusul surat persetujuan terkait pemindahan sementara Ammar Zoni dan terdakwa lainnya telah disetujui oleh Ditjen PAS.

Oleh karenanya, pesinetron 32 tahun itu dapat menghadiri persidangan secara langsung.

Baca Juga:

"Tadi sudah dibacakan oleh Jaksa ya, bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di hari kemarin itu, salah satunya adalah menghadirkan Ammar Zoni dan kawan-kawan di persidangan langsung minggu depan," ujar Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

Dia lantas mengungkapkan pertimbangan menyetujui pemindahan sementara Ammar Zoni dan keempat terdakwa lainnya.

Hal itu demi mendukung pelaksanaan persidangan Ammar Zoni dan para terdakwa lainnya yang berlangsung di PN Jakarta Pusat.

Baca Juga:

"Pertimbangannya untuk mendukung percepatan ataupun mendukung pelaksanaan persidangan dari kasus Ammar Zoni dan kawan-kawan yang saat ini sedang dilaksanakan," ucap Rika.

"Dan dalam surat itu juga sudah tertera bahwa pemindahan sementara ini diberikan sampai dengan persidangan," sambungnya.

Aktor Ammar Zoni bakal menghadiri sidang atas dugaan kasus yang menjeratnya, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada agenda persidangan pekan depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  narkoba  Persidangan  Ditjen PAS  Lapas Karang Anyar  Nusakambangan 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp