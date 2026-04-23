JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ammar Zoni Bakal Jalani Sidang Putusan, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Kamis, 23 April 2026 – 14:23 WIB
Ammar Zoni Bakal Jalani Sidang Putusan, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya - JPNN.COM
Sidang atas dugaan peredaran narkoba di dalam rutan dengan terdakwa Ammar Zoni, bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (23/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang atas dugaan peredaran narkoba di dalam rutan dengan terdakwa Ammar Zoni bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Rencananya, sidang dengan agenda putusan itu akan digelar pada pukul 13.00 WIB.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias.

Baca Juga:

"Insyaallah, Insyaallah sesuai dengan keputusan hakim, kan jam satu siang," ujar Jon Mathias saat dikonfirmasi awak media, Kamis.

Dia lantas mengungkapkan kondisi mantan suami Irish Bella itu menjelanh sidang putusan.

Dia tak menampik Ammar Zoni memiliki kekhawatiran menjelang pembacaan putusan nanti.

Baca Juga:

"Ya, itu psikologinya orang menghadapi keputusan pasti ya itu lazim lah memang," ucap Jon Mathias.

"Kekhawatiran, tekanan psikologis, itu biasa bagi orang yang menghadapi hukum," tambahnya.

Sidang atas dugaan peredaran narkoba di dalam rutan dengan terdakwa Ammar Zoni, bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Ammar Zoni  sidang putusan  kondisi Ammar Zoni  Kuasa Hukum 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
