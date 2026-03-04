Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Seleb

Ammar Zoni Bakal Jalani Sidang Tuntutan Minggu Depan

Rabu, 04 Maret 2026 – 18:03 WIB
Ammar Zoni Bakal Jalani Sidang Tuntutan Minggu Depan
Ammar Zoni. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang kasus dugaan peredaran narkoba dengan terdakwa Ammar Zoni masih terus berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Kekinian, sidang atas dugaan kasus tersebut bakal memasuki babak berikutnya, yakni pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias.

Dia menuturkan mantan suami Irish Bella itu bakal menjalani agenda pembacaan tuntutan pada pekan depan.

"Tanggal 13 maret 2026 jam 10.00 WIB pembacaan tuntutan JPU," ujar Jon Mathias saat dikonfirmasi awak media, Rabu (4/3).

Dia mengatakan tidak ada jadwal persidangan yang digelar di pengadilan pada pekan ini. Adapun rencananya pada Kamis (5/3) ini, dia bakal menjenguk Ammar Zoni di lapas.

"Kami Kamis itu menjenguk Ammar ke lapas jam 2 siang itu," ucap Jon Mathias.

Sebelumnya, Ammar Zoni kembali terciduk kasus dugaan narkotika, walaupun saat ini dirinya masih menjalani hukuman penjara atas kasus serupa.

Sidang atas kasus dugaan peredaran narkoba dengan terdakwa Ammar Zoni masih terus berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

