Ammar Zoni dan 5 Napi Dipindahkan ke Nusakambangan

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan Ammar Zoni dan lima narapidana berisiko tinggi (high risk) asal Jakarta ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ammar Zoni diketahui belakangan ini diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba.

“Ini bukti bahwa peringatan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan serius, siapa pun yang terlibat peredaran narkoba akan ditindak,” kata Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjenpas Rika Aprianti dalam keterangan di Jakarta.

Dia menjelaskan Ammar Zoni dan lima napi lainnya itu tiba di Nusakambangan, Kamis (16/10), sekitar pukul 7.43 WIB. Mereka selanjutnya ditempatkan di Lapas Super Maximum Security Karanganyar.

Pemindahan dilakukan dengan pengawalan petugas Pengamanan Intelijen dan Kepatuhan Internal Ditjenpas, bersama anggota Polres Jakarta Timur, Mabes Polri, dan petugas Kantor Wilayah Ditjenpas Jakarta.

“Pemindahan dan penerimaan di Nukambangan dilakukan sesuai dengan SOP (prosedur operasional standar) yang berlaku,” ungkap Rika.

Menurut dia, seperti warga binaan high risk lainnya yang telah dipindahkan ke Nusakambangan, Ammar Zoni bersama lima napi itu juga akan diberikan pengamanan dan pembinaan supermaksimum.

“Diharapkan langkah ini dapat mengubah perilaku mereka menjadi warga binaan yang lebih baik sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan,” kata dia.

Rika menjelaskan sejak kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sudah lebih dari 1.500 warga binaan high risk yang dipindahkan ke Nusakambangan.