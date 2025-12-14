Ammar Zoni Dipindahkan ke Jakarta, Ditjenpas Beri Penjelasan

Minggu, 14 Desember 2025 – 02:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ammar Zoni dipindahkan dari Lapas Keamanan Super Maksimum Karanganyar Nusakambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Jakarta untuk sementara waktu.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) pun memberi penjelasan terkait pemindahan tersangka kasus narkoba tersebut.

Ammar Zoni dan tersangka lainnya dipindahkan sementara waktu ke Jakarta untuk mengikuti persidangan kasus dugaan peredaran narkotika di dalam rutan.

“Telah dilakukan pemindahan lima warga binaan atas nama Ammar Zoni dan kawan-kawan, dari Lapas Super Maksimum Karanganyar Nusakambangan ke Lapas Narkotika Jakarta pada Sabtu, 13 Desember 2025,” ungkap Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti dilansir Antara, Sabtu (13/12).

Menurutnya, pemindahan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan pengawalan kepolisian serta didampingi petugas Lapas Karanganyar Nusakambangan.

Ammar Zoni dan tersangka lainnya tiba di Lapas Narkotika Jakarta pada Sabtu (13/12) pada pukul 18.00 WIB.

“Dilakukan administrasi penerimaan, pemeriksaan kesehatan, selanjutnya ditempatkan di kamar patsus (penempatan khusus)," jelasnya.

Rika Aprianti pun menegaskan bahwa pemindahan Ammar Zoni dan rombongan bersifat sementara.