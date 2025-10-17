Ammar Zoni Dipindahkan Ke Nusakambangan, Aditya Zoni: Jujur, Gua Kaget Banget

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pesinetron Aditya Zoni menanggapi kabar sang kakak, Ammar Zoni yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Dia mengaku kaget ketika mendengar kabar tersebut. Sebagai adik, dia menyebut baru tahu soal hal itu dari berita di media.

"Sebelumnya belum tahu sama sekali. Saya itu yang kaget itu tahunya di media. Kenapa enggak keluarganya dulu dikasih tahu?" ujar Aditya Zoni di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (16/10) malam.

Mantan suami Yasmin Ouw itu pun langsung mendatangi Lapas Cipinang untuk memastikan kabar tersebut.

Akan tetapi, saat itu pihak lapas menyebut sudah menginformasikan perihal pemindahan Ammar Zoni kepada keluarga.

"Saya samperin lah ke Lapas, ya, Lapas Cipinang, ya. Terus, mereka bilang sudah dikasih tahu, sudah diberikan suratnya ke keluarga. Nah, ya saya bilang dong, 'Mana? Saya enggak, saya enggak menerima,' begitu kan," ucap Aditya Zoni.

"Maksudnya enggak bisa begitu dong SOP-nya begitu, kan. Seharusnya keluarganya dulu tahu nih dua hari atau tiga hari sebelum diterbangkan tuh harus tahu keluarganya, kan. Itu SOP-nya," sambungnya.

Tak hanya itu, dia juga terkejut saat melihat foto dan video yang beredar saat Ammar Zoni dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.