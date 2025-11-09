Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Dokter Kamelia Sulit Berkomunikasi

Minggu, 09 November 2025 – 06:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku makin sulit berkomunikasi sejak kekasihnya, Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Pasti (sulit komunikasi)," kata Dokter Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu menyayangkan kasus yang kembali menjerat Ammar Zoni.

Menurut Dokter Kamelia, Ammar Zoni seharusnya bisa mengajukan bebas bersyarat pada Januari mendatang.

"Aku sempat syok," jelasnya.

Meski demikian, Dokter Kamelia tetap memberikan dukungan untuk Ammar Zoni.

Dia tetap yakin bahwa mantan suami Irish Bella itu merupakan pria yang baik hati.