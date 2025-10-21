Close Banner Apps JPNN.com
Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Kekasih Kaget Banget

Selasa, 21 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan enam narapidana berisiko tinggi asal Jakarta, termasuk pesohor Ammar Zoni, ke Nusakambangan, Jawa Tengah, Kamis (16/10/2025). ANTARA/HO-Ditjenpas

jpnn.com, JAKARTA - Kabar Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan ternyata membuat kekasihnya, Kamelia terkejut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kamelia saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Kami syok banget," kata Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter itu mengaku mengetahui bahwa kasus Ammar Zoni terjadi pada Januari 2025.

Oleh sebab itu, Kamelia kaget ketika mendengar kabar kasus tersebut kembali heboh pada Oktober 2025.

"Dia telepon, aku dibawa Kejaksaan," jelasnya.

Menurut Kamelia, kuasa hukum dan keluarga mengira penanganan kasus Ammar Zoni telah selesai.

Sebab, mantan suami Irish Bella itu telah menjalani hukuman termasuk ditahan di ruang isolasi.

