Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ammar Zoni Dituntut 9 Tahun Penjara, Dokter Kamelia Berkomentar Begini

Jumat, 13 Maret 2026 – 00:10 WIB
Ammar Zoni Dituntut 9 Tahun Penjara, Dokter Kamelia Berkomentar Begini - JPNN.COM
Dokter Kamelia saat persidangan Ammar Zoni di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (12/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia tidak bisa menyembunyikan rasa sedih dan kecewanya saat mendengar tuntutan terhadap Ammar Zoni.

Ammar Zoni kembali menjalani persidangan atas kasus dugaan penyebaran narkoba, dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Dalam persidangan tadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ammar Zoni dengan hukuman pidana 9 tahun penjara.

Baca Juga:

Meski tidak menampik perasaan kecewanya, Dokter Kamelia menyadari bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan dihormati.

"Jujur kami memang kecewa ya, tetapi ya balik lagi ini, kan, proses hukum ya. Kita harus menghormati apa pun nanti keputusannya. Tapi ya kalau dibilang sedih, ya pasti sedih ya, karena sudah cukup lama ya," kata Dokter Kamelia.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu masih menaruh harapan pada putusan majelis hakim nanti.

Baca Juga:

Dokter Kamelia ingin perkara yang menyandung Ammar Zoni dapat diputus seadil-adilnya.

"Kecewa pasti ya, tetapi kan tetap harus berdoa untuk keputusan yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan nanti yang memutuskan kan hakim. Ini kan masih dari jaksa tuntutannya," tuturnya.

Dokter Kamelia tidak bisa menyembunyikan rasa sedih dan kecewanya saat mendengar tuntutan terhadap Ammar Zoni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dokter Kamelia  Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni  sidang Ammar Zoni 
BERITA DOKTER KAMELIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp