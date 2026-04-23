Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ammar Zoni Divonis 7 Tahun Penjara, Aditya Kaget dan Kecewa

Kamis, 23 April 2026 – 19:35 WIB
Aditya Zoni seusai menghadiri sidang perkara narkoba yang menjerat kakaknya, Ammar Zoni, di PN Jakarta Pusat, Kamis (23/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Aktor Aditya Zoni mengaku kaget dan kecewa karena kakaknya, Ammar Zoni, divonis tujuh tahun penjara terkait perkara peredaran narkoba di dalam rumah tahanan.

"Ya, kaget, kaget. Kaget dan kecewalah, begitu. Makanya enggak bisa berkata-kata," ujar Aditya Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (23/4).

Meski Ammar Zoni sendiri belum menentukan akan mengajukan banding atau tidak atas vonis tersebut, Aditya berharap yang terbaik untuk sang kakak.

Dia pun mengharapkan hukuman Ammar Zoni bisa lebih ringan apabila sang kakak mengajukan banding nanti.

"Ya saya berdoa ya supaya banding kamu diterima dan mudah-mudahan bisa diperkecil lagi hukumannya," ungkap Aditya Zoni.

"Ya mudah-mudahan yang terbaik juga begitu," tambahnya. 

Sebelumnya, PN Jakpus pada Kamis (23/4) menggelar sidang pembacaan putusan perkara dugaan peredaran narkoba di dalam rutan yang menjerat Ammar Zoni.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman tujuh penjara denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan untuk Ammar Zoni.  

Aditya Zoni mengaku terkejut ketika mendengar putusan kakaknya tadi di dalam ruang sidang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  aditya zoni  ammar zoni divonis  narkoba  PN Jakpus 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp