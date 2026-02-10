Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ammar Zoni Kemungkinan Dikembalikan ke Nusakambangan, Begini Komentar Aditya Zoni

Selasa, 10 Februari 2026 – 14:14 WIB
Ammar Zoni Kemungkinan Dikembalikan ke Nusakambangan, Begini Komentar Aditya Zoni - JPNN.COM
Aditya Zoni saat mengunjungi Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (10/3). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni memberi tanggapan soal kemungkinan kakaknya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Dia sangat berharap Ammar Zoni tidak dikembalikan lagi ke Nusakambangan.

"Saya mohon sekali agar abang saya tidak dikembalikan lagi ke Nusakambangan karena saya melihat ketakutan di matanya,” kata Aditya Zoni dalam tayangan Intens Investigasi, Senin (9/2).

Baca Juga:

Pria berusia 26 tahun itu menilai Ammar Zoni sangat ketakutan saat hendak dipindahkan ke Nusakambangan.

Oleh sebab itu, Aditya Zoni pun memohon kepada pihak terkait agar membiarkan Ammar Zoni menjalani masa hukuman di Jakarta.

"Saya mohon (Ammar Zoni) untuk tetap di Jakarta dan direhabilitasi,” beber pemain sinetron itu.

Baca Juga:

Menurut Aditya Zoni, kondisi mental Ammar Zoni menurun saat menempati Lapas Nusakambangan beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, dia khawatir keadaan Ammar Zoni makin memburuk apabila kembali dipindahkan ke Nusakambangan.

Aktor Aditya Zoni memberi tanggapan soal kemungkinan kakaknya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  aditya zoni  Kasus Ammar Zoni  sidang Ammar Zoni  Nusakambangan 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp