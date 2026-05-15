Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ammar Zoni Mengaku Trauma di Nusakambangan, Susah Tidur dan Khawatir Lumpuh

Jumat, 15 Mei 2026 – 07:07 WIB
Ammar Zoni Mengaku Trauma di Nusakambangan, Susah Tidur dan Khawatir Lumpuh - JPNN.COM
Ammar Zoni menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (23/4). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni mengaku sedih mengetahui kakaknya, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Menurutnya, Ammar Zoni terlihat pasrah dan ketakutan dibawa ke Nusakambangan pada Jumat (8/5) malam.

"Dia sudah pasrah kelihatan dari kemarin juga, tapi tetap dia ada ketakutan juga," kata Aditya Zoni di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Bintang sinetron itu mengatakan Ammar Zoni cukup trauma terhadap Lapas Nusakambangan.

Menurutnya, Ammar Zoni sempat mengeluhkan kondisi di sana saat pertama kali dipindahkan.

"Karena dia selalu bilang sama saya, dia trauma masih setiap dibawa ke Nusakambangan karena dia hanya pemakai," beber Aditya Zoni.

Baca Juga:

"Dia cerita semuanya tentang bagaimana di sana. Dia tidurnya enggak nyaman, kakinya ditekuk. Terus dia bilang 'bisa lumpuh gue lama-lama di sini'. Terus keluar untuk melihat matahari saja cuma dua kali satu minggu. Jadi dia sangat tersiksa di situ, dia merasa trauma untuk ke situ," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Aditya Zoni dan kuasa hukum tengah mengupayakan permohonan asesmen agar status Ammar Zoni sebagai narapidana high risk bisa turun.

Aktor Aditya Zoni mengaku sedih mengetahui kakaknya, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  aditya zoni  Kasus Ammar Zoni  Nusakambangan 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp