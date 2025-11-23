Ammar Zoni Rindu Anak-anak, Dokter Kamelia Berkomentar Begini
jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia memberi tanggapan soal pernyataan kekasihnya, Ammar Zoni yang mengaku rindu kepada anak-anaknya.
Dia merasa belum bisa ikut campur perihal anak Ammar Zoni dan Irish Bella.
"Bukan ranah saya," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Intens Investigasi di YouTube baru-baru ini.
Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu telah menyampaikan pesan Ammar Zoni kepada adiknya, Aditya Zoni.
Menurut Dokter Kamelia, wajar Ammar Zoni merindukan anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu.
"Biar bagaimana, Ammar Zoni tetap daddy kan, enggak ada bekas anak," tambah Dokter Kamelia.
Sebelumnya, Ammar Zoni mengungkap kerinduan terhadap anak-anaknya dari pernikahan dengan Irish Bella.
Kerinduan tersebut disampaikan saat menjalani sidang pembacaan eksepsi secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11).