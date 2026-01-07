Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ammar Zoni Sempat Ingin Mengakhiri Hidupnya di Penjara, Waduh

Rabu, 07 Januari 2026 – 11:32 WIB
Ammar Zoni Sempat Ingin Mengakhiri Hidupnya di Penjara, Waduh - JPNN.COM
Ammar Zoni saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (18/12/2025). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Kekasih Ammar Zoni, Kamelia menyampaikan kabar mengejutkan terkait mental sang aktor selama mendekam di balik jeruji besi.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter itu mengatakan bahwa Ammar Zoni sempat ingin mengakhiri hidupnya di penjara.

Menurut Kamelia, mantan suami Irish Bella, itu pernah berkata 'ingin mati di dalam penjara'.

Baca Juga:

"Dia bilang ke saya ‘ngapain gue hidup lagi’," kata Kamelia, dikutip dari kanal Close The Door di YouTube, Rabu (7/1).

"Ya, dia ingin hidup di sana (penjara) dan sampai mati di sana," sambung Kamelia.

Kamelia juga memaparkan bahwa Ammar sempat melakukan berbagai pelanggaran kecil di dalam rutan, bukan terkait narkoba.

Baca Juga:

Dia menduga, tindakan itu dilakukan Ammar sebagai bentuk pelampiasan dari kondisi emosionalnya yang memburuk.

"Bukan masalah narkoba ya melainkan SOP misalkan seperti memasukkan barang seperti hand phone, televisi," tuturnya.

Kekasih Ammar Zoni, dokter Kamelia, mengungkap sang aktor sempat ingin mati di dalam penjara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Dokter Kamelia  Kamelia  Penjara 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp