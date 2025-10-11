Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkoba Lagi, Sahabat: Keluarga Merasa Kecewa

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 22:51 WIB
Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkoba Lagi, Sahabat: Keluarga Merasa Kecewa - JPNN.COM
Aktor Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ammar Zoni kembali terciduk kasus dugaan narkotika, walaupun saat ini dirinya masih menjalani hukuman penjara atas kasus serupa.

Sahabat Ammar Zoni, Christopher mengungkapkan respons keluarga pesinetron 32 tahun itu terkait hal tersebut.

Dia menyebut, keluarga Ammar Zoni merasa kecewa.

Baca Juga:

"Ya mereka kecewa pastinya, kecewa abangnya tidak hanya memakai, konsumsi narkoba, tetapi juga memperdagangkan. Walaupun ini diduga ya, cuma kalau sudah ada tersangkanya, sudah ada beritanya, ya kecewa, keluarga kecewa," ujar Christopher di kawasan Kabupaten Tangerang, Jumat (10/10).

Menurutnya, keluarga Ammar Zoni itu sudah lelah dengan kelakukan mantan suami Irish Bella tersebut yang kembali tersandung kasus serupa.

"Lebih ke arah capek. Ngurusin orang pakai saja capek. Ini ngurusin pengedar. Kalau saya pribadi kalau dia korban narkoba harus dilindungi, disembuhkan," ucap Christopher.

Baca Juga:

"Kalau dia sudah jadi pengedar, ya dia harus diberantas juga. Walaupun dia sahabat saya," sambungnya.

Dia mengaku dirinya sempat berdiskusi dengan kuasa hukum Ammar Zoni perihal ini.

Sahabat Ammar Zoni, Christopher mengungkapkan respons keluarga pesinetron 32 tahun itu terkait hal tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Kasus Narkoba  Sahabat Ammar Zoni  Christopher 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp