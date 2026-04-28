JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ammar Zoni Tunjuk Krisna Murti Sebagai Kuasa Hukum Barunya

Selasa, 28 April 2026 – 20:17 WIB
Terdakwa kasus dugaan jual beli narkotika di dalam Rutan Salemba Muhammad Akbar alias Ammar Zoni saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (23/4). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - AKTOR Ammar Zoni telah divonis tujuh tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba dalam rutan.

Kini dia telah menunjuk tim kuasa hukum baru dan bakal menentukan soal langkah hukum atas vonis tersebut.

Ammar menunjuk pengacara Krisna Murti untuk menjadi kuasa hukum barunya.

Kabar itu dikonfirmasi oleh Krisna Murti melalui sebuah rekaman video.

"Saya katakan, bahwa benar saya telah menerima kuasa dari Ammar Zoni untuk mendampingi Ammar Zoni dalam proses hukum yang sedang berjalan," ujar Krisna, Selasa (28/4).

Dia menuturkan bahwa timnya sedang mempelajari seluruh berkas perkara Ammar, lantaran tak mendampingi mantan suami Irish Bella itu sejak awal.

"Tim saya di Jakarta sedang mempelajari dokumen-dokumen dari awal terjadinya, kasus yang menimpa Ammar Zoni. Jadi, tentunya saya belum bisa bersikap lebih jauh sebelum mempelajari dokumen-dokumen itu sendiri karena dari awal kan kami tidak menangani kasusnya Ammar Zoni ini," kata Krisna.

Namun, penunjukkan itu tak terjadi begitu saja. Pasalnya, ada peran Dokter Kamelia sebagai jembatan komunikasi.

TAGS   Ammar Zoni  Ammar Zoni narkoba  Krisna murti  Dokter Kamelia  narkoba 
