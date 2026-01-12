Ammar Zoni Turun Berat Badan, Dokter Kamelia Puji Soal Ini

Senin, 12 Januari 2026 – 12:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengungkap kondisi terkini kekasihnya, Ammar Zoni yang masih menjalani masa penahanan akibat kasus narkoba.

Dia mengatakan bahwa berat badan Ammar Zoni turun drastis selama di tahanan.

"Turun 15 sampai 20 kilogram," kata Dokter Kamelia saat berbincang dalam podcast milik Melaney Ricardo baru-baru ini.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu mengaku pertama kali bertemu saat Ammar Zoni gemuk.

Meski demikian, Dokter Kamelia tetap memuji penampilan mantan suami Irish Bella itu.

"Auranya itu memang aura bintang," pujinya.

Dalam kesempatan itu, Dokter Kamelia pun mengungkap status hubungannya dengan Ammar Zoni.

Dia mengakui memang telah berpacaran dengan aktor berusia 32 tahun tersebut.