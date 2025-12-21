Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ammar Zoni Ungkap Keinginan Segera Nikahi Dokter Kamelia

Minggu, 21 Desember 2025 – 13:13 WIB
Aktor Ammar Zoni saat memeluk kekasihnya, Dokter Kamelia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Terdakwa Ammar Zoni akhirnya bisa bertemu dengan kekasihnya, Dokter Kamelia ketika menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (18/12).

Pada kesempatan tersebut, dia menyampaikan keseriusan untuk segera menikahi Dokter Kamelia.

"Nanti sampaikan ke bapak kamu bahwa aku serius," kata Ammar Zoni.

Mantan suami Irish Bella itu juga meminta dukungan kepada Dokter Kamelia agar memantau proses hukum yang dijalaninya.

Ammar Zoni merasa tidak bersalah dalam kasus dugaan peredaran narkoba dalam lapas tersebut.

"Aku minta tolong kamu datang nanti ke sana (rutan) karena kan kamu wakili aku sekarang," tambahnya.

Selain bertemu kekasih, Ammar Zoni juga sempat bertemu adik-adiknya saat menghadiri sidang.

Bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu sempat memeluk kedua adiknya, Aditya Zoni dan Panji Zoni. Dia bahkan meneteskan air mata ketika memeluk adiknya tersebut.

