JPNN.com - Olahraga - Basket

Amorie Archibald Nyaris Sempurna, Pelita Jaya Perpanjang Rekor 12 Kemenangan Beruntun

Kamis, 12 Maret 2026 – 03:00 WIB
Amorie Archibald Nyaris Sempurna, Pelita Jaya Perpanjang Rekor 12 Kemenangan Beruntun
Pebasket asing Pelita Jaya, Amorie Archibald (kanan) saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Rajawali Medan di GOR Soemantri Brodjonegoro, Rabu (11/3). Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Pelita Jaya melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Rajawali Medan pada pekan kesembilan IBL 2026.

Berlaga di GOR Soemantri Brodjonegoro, Rabu (11/3/2026), skuad asuhan David Singleton menang meyakinkan dengan skor 91-60.

Pada laga ini, Andakara Prastawa dan kolega sudah memegang kendali permainan sejak awal dengan unggul 59-21.

Setelah jeda, permainan Pelita Jaya sempat mengendur saat Rajawali Medan mulai meningkatkan intensitas serangan.

Meski begitu, tim pemilik empat gelar juara tersebut tetap konsisten hingga akhirnya menang dengan margin 31 poin, 91-60.

Amorie Archibald kembali menjadi bintang setelah mencetak 24 poin. Persentase tembakan Amorie pada laga ini nyaris sempurna, yakni 90% (9/10).

Darious Moten turut memberikan kontribusi besar dengan menambahkan 18 poin.

Sementara itu, Jeff Withey mencatatkan double-double dengan 10 poin dan 12 rebound.

Pelita Jaya kembali melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan ke-12 beruntun setelah mengatasi perlawanan Rajawali Medan, Rabu (11/3)

TAGS   Pelita Jaya  Amorie Archibald  Rajawali Medan  IBL 2026  IBL  Basket 
