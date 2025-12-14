Amorim Soal Masa Depan Maguire & Casemiro di MU: Belum Ada Keputusan

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Manchester United Ruben Amorim buka suara soal masa depan dua pemainnya, Harry Maguire dan Casemiro.

Menurut Amorim, belum ada keputusan terkait masa depan Maguire dan Casemiro yang kontraknya akan habis pada akhir musim, seiring klub masih menunggu kejelasan posisi dan target mereka di kompetisi Eropa.

“Tidak, belum ada keputusan. Kami masih punya banyak hal yang harus dilakukan,” ujar Amorim dalam konferensi pers menjelang laga melawan Newcastle United di Old Trafford pada Boxing Day.

Mengutip laman resmi klub di Jakarta, Jumat, Maguire saat ini terikat kontrak hingga musim panas setelah klub mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun.

Sementara, kontrak Casemiro juga berakhir pada periode yang sama dengan opsi tambahan yang masih bisa digunakan.

Meski begitu, Amorim menegaskan belum ada keputusan apa pun terkait kelanjutan keduanya di Old Trafford.

“Kami perlu memahami apa yang akan terjadi musim depan, karena kami harus tahu apakah akan bermain di kompetisi Eropa atau tidak,” ungkap Amorim.

Pelatih asal Portugal itu mengaku puas dengan kontribusi kedua pemain sejauh musim ini, meski Maguire sempat menepi akibat cedera.