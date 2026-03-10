AMPI Salurkan Santunan untuk Ratusan Anak Yatim dan Bantuan untuk Masjid Golkar

jpnn.com, JAKARTA - DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menggelar kegiatan “Ngabuburit Diskusi Kepemudaan dan Buka Puasa Bersama” sebagai bagian dari rangkaian program Ramadan.

Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat peran pemuda dalam kehidupan kebangsaan.

Acara tersebut berlangsung di Masjid Syajaratun Thayyibah yang berada di kompleks DPP Partai Golkar, Jakarta.

Melalui kegiatan ini, AMPI berharap dapat memberikan motivasi dan pandangan strategis bagi generasi muda yang aktif dalam organisasi kepemudaan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus DPP AMPI, antara lain Ketua Umum Jerry Sambuaga, Sekretaris Jenderal Robi Anugrah Marpaung, serta Bendahara Umum Kevin Tandra.

Dalam kesempatan tersebut, AMPI juga memberikan santunan kepada ratusan anak yatim yang turut hadir dalam acara buka puasa bersama.

Ratusan anak yatim terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan dan berinteraksi dengan para pengurus AMPI. Salah satu peserta, Arfan, menyampaikan rasa terima kasih atas kegiatan buka puasa bersama dan santunan yang diberikan kepada dirinya dan teman-temannya.

Sejumlah tokoh Partai Golkar juga hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.