Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Amran Aminullah: Kepengurusan DPP IKAL 2020-2025 Sudah Berakhir 5 Oktober

Minggu, 30 November 2025 – 21:57 WIB
Amran Aminullah: Kepengurusan DPP IKAL 2020-2025 Sudah Berakhir 5 Oktober - JPNN.COM
Ketua Tim Formatur Amran Aminullah (tengah)! mengatakan, jabatan kepengurusan DPP IKAL 2020-2025 sudah berakhir pada 5 Oktober 2025. Foto dok. IKAL

jpnn.com, JAKARTA - Forum Komunikasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) menyatakan, tidak lagi mengakui kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai Ketua Umum DPP IKAL.

Ketua Tim Formatur Amran Aminullah mengatakan, jabatan kepengurusan DPP IKAL 2020-2025 sudah berakhir pada 5 Oktober 2025. 

"Bapak Agum Gumelar bukan lagi Ketua Umum DPP IKAL. Beliau telah mengabaikan surat imbauan DPD dan DPA IKAL seluruh Indonesia, yang dikirim kepadanya sebanyak tiga kali terkait penyelenggaraan Munas Lanjutan IKAL," kata Amran Aminullah dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (30/11).

Baca Juga:

Amran terpilih sebagai ketua Tim Formatur, yang beranggotakan 9 orang, pada Munas Khusus IKAL 2025 di Jakarta, Jumat (28/11) lalu.

Munas Khusus IKAL diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Rapat Forum Komunikasi DPD dan DPA IKAL untuk menyelamatkan citra dan muruwah IKAL.

Di samping mengantisipasi terjadinya kevakuman organisasi dalam tubuh IKAL, sebagaimana diatur dalam Pasal 21c dan Pasal 22 AD/ART IKAL. 

Baca Juga:

“Forum Komunikasi DPD dan DPA IKAL yang beralih menjadi Munas Khusus IKAL telah memutuskan untuk tidak mengakui lagi kepemimpinan Bapak Agum Gumelar," kata Amran.

Forum telah menunjuk Tim 9 sebagai Presidium/Tim Formatur, yang bertugas menjaring dan menunjuk Ketua Umum DPP IKAL Masa Bhakti 2025-2030 dengan mengacu pada AD/ART IKAL serta hasil Pansel Munas V IKAL, selama 30 hari Kalender.

Ketua Tim Formatur Amran Aminullah mengatakan, jabatan kepengurusan DPP IKAL 2020-2025 sudah berakhir pada 5 Oktober 2025

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agum Gumelar  IKAL  dpp ikal  Amran Aminullah 
BERITA AGUM GUMELAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp