Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Amran Sulaiman Masuk Daftar 7 Menteri Paling Diingat Publik

Kamis, 16 Oktober 2025 – 12:11 WIB
Amran Sulaiman Masuk Daftar 7 Menteri Paling Diingat Publik - JPNN.COM
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman Foto: Kementan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman salah satu menteri yang berhasil menjalankan program kerjanya.

Hal ini dikatakan Fadhly, setelah lembaga survei Index Politica melakukan riset terhadap para menteri Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hasilnya Amran Sulaiman masuk ke dalam tujuh menteri Top Of Mind yang berhasil menjalankan program kerjanya. 

Baca Juga:

"Amran berkontribusi besar pada capaian Presiden Prabowo Subianto di satu tahun pemerintahannya hingga mendapat poin kepuasan 87,5 persen," ujar Fadhly dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Fadly menyebut, kepuasan responden terhadap Amran karena figur memiliki kinerja luar biasa, terutama pada sisi keramahan dan kesantunan sebesar 41,5 persen. 

Kemudian ada juga pemberitaan positif di media sebesar 17,5 persen dan kepusan kinerja 16,2 persen.

Baca Juga:

“Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” ujarnya.

Fadhly mengatakan survei ini dilakukan pada 1 sampai dengan 10 Oktober 2025 dan melibatkan 1600 responden di 27 provinsi, dengan metode multistage random sampling, margin of error hanya 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman salah satu menteri yang berhasil menjalankan program

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Amran Sulaiman  Amran  Survei  kepuasan publik 
BERITA AMRAN SULAIMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp