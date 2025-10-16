Amran Sulaiman Masuk Daftar 7 Menteri Paling Diingat Publik

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman salah satu menteri yang berhasil menjalankan program kerjanya.

Hal ini dikatakan Fadhly, setelah lembaga survei Index Politica melakukan riset terhadap para menteri Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hasilnya Amran Sulaiman masuk ke dalam tujuh menteri Top Of Mind yang berhasil menjalankan program kerjanya.

"Amran berkontribusi besar pada capaian Presiden Prabowo Subianto di satu tahun pemerintahannya hingga mendapat poin kepuasan 87,5 persen," ujar Fadhly dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Fadly menyebut, kepuasan responden terhadap Amran karena figur memiliki kinerja luar biasa, terutama pada sisi keramahan dan kesantunan sebesar 41,5 persen.

Kemudian ada juga pemberitaan positif di media sebesar 17,5 persen dan kepusan kinerja 16,2 persen.

“Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” ujarnya.

Fadhly mengatakan survei ini dilakukan pada 1 sampai dengan 10 Oktober 2025 dan melibatkan 1600 responden di 27 provinsi, dengan metode multistage random sampling, margin of error hanya 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.