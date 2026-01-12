An Se Young cs Pamer Kekuatan di Awal Tahun

Senin, 12 Januari 2026 – 19:47 WIB

jpnn.com - Korea langsung pamer kekuatan di awal musim dengan tampil apik di turnamen Malaysia Open 2026.

Tim bulu tangkis Negeri Ginseng mengamankan gelar tunggal putri dan ganda putra, menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama tur dunia.

Di sektor tunggal putri, An Se Young kembali membuktikan konsistensinya.

Pemain ranking satu dunia itu sukses menundukkan wakil China Wang Zhi Yi dalam laga final yang berlangsung ketat di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Minggu (11/1/2026).

An menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 24-22.

Kemenangan tersebut menjadi gelar ketiga beruntun An Se young di Malaysia Open.

Hasil ini juga memperpanjang catatan impresifnya setelah menutup musim 2025 dengan berbagai pencapaian penting.

"Saya berusaha tetap tenang dan menikmati permainan. Tanpa terlalu memikirkannya, saya bisa mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan," ucap pebulu tangkis berusia 23 tahun itu.