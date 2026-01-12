Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

An Se Young cs Pamer Kekuatan di Awal Tahun

Senin, 12 Januari 2026 – 19:47 WIB
An Se Young cs Pamer Kekuatan di Awal Tahun - JPNN.COM
Ratu bulu tangkis Korea An Se Young. Foto: Dhiya Muhammad El-Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Korea langsung pamer kekuatan di awal musim dengan tampil apik di turnamen Malaysia Open 2026.

Tim bulu tangkis Negeri Ginseng mengamankan gelar tunggal putri dan ganda putra, menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama tur dunia. 

Di sektor tunggal putri, An Se Young kembali membuktikan konsistensinya.

Baca Juga:

Pemain ranking satu dunia itu sukses menundukkan wakil China Wang Zhi Yi dalam laga final yang berlangsung ketat di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Minggu (11/1/2026).

An menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 24-22.

Kemenangan tersebut menjadi gelar ketiga beruntun An Se young di Malaysia Open.

Baca Juga:

Hasil ini juga memperpanjang catatan impresifnya setelah menutup musim 2025 dengan berbagai pencapaian penting.

"Saya berusaha tetap tenang dan menikmati permainan. Tanpa terlalu memikirkannya, saya bisa mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan," ucap pebulu tangkis berusia 23 tahun itu.

Korea langsung pamer kekuatan di awal musim dengan tampil apik di turnamen Malaysia Open 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   An Se Young  BWF  Malaysia Open 2026  Kim Won Ho/Seo Seung Jae  Korea 
BERITA AN SE YOUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp