JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

An Se Young Jadi Finalis Pertama China Masters 2025

Sabtu, 20 September 2025 – 10:00 WIB
An Se Young Jadi Finalis Pertama China Masters 2025 - JPNN.COM
An Se Young. Foto: Bertrand Guay/AFP

jpnn.com - SHENZHEN - Tunggal putri nomor satu dunia An Se Young menjadi finalis pertama China Masters 2025 Super 750.

Cewek Korea berusia 23 tahun memenangi semifinal pertama China Masters 2025 di Shenzhen Arena, Sabtu (20/9) pagi WIB.

Perempuan Jepang Akane Yamaguchi menjadi korbannya.

An mengalahkan Akane 21-10, 21-14 dalam laga berdurasi 39 menit (statistik BWF).

Kemenangan itu membuat An menyamakan skor head to head dengan Akane menjadi 14-14.

An Se Young pun mencatat final ke-7 tahun ini, setelah Malaysia Open Super 1000, India Open Super 750, Orleans Masters Super 300, All England Super 1000, Indonesia Open Super 1000, dan Japan Open Super 750.

Tujuh final BWF Tour 2025 itu semua diakhiri dengan gelar juara.

Di final China Masters 2025, An Se Young yang menyandang status petahana akan menghadapi pemenang dari tunggal putri Korea Kim Ga Eun versus cewek China Han Yue. (bwf/jpnn)

Final China Masters 2025 merupakan final ke-7 An Se Young di BWF World Tour 2025.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

