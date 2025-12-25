Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

An Se Young Tak Terbendung! Ini Rahasia yang Diungkap Park Joo Bong

Kamis, 25 Desember 2025 – 14:58 WIB
An Se Young Tak Terbendung! Ini Rahasia yang Diungkap Park Joo Bong - JPNN.COM
Ratu bulu tangkis Korea An Se Young. Foto: Dhiya Muhammad El-Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Dominasi An Se Young sepanjang musim 2025 tak lepas dari perubahan besar yang terjadi di tubuh badminton Korea.

Hal tersebut diungkap langsung oleh kepala pelatih tim nasional Korea, Park Joo Bong, yang membeberkan faktor penting di balik performa luar biasa sang tunggal putri.

Korea tampil sebagai juara umum BWF World Tour Finals 2025 dengan mengoleksi tiga gelar.

Baca Juga:

An Se Young menjadi salah satu yang berhasil naik podium pertama, bersama pasangan Kim Won Ho/Seo Seung Jae (ganda putra) serta ganda putri Baek Ha Na/Lee So Hee.

Park Joo Bong mengaku pencapaian tersebut berada di luar perhitungannya.

Pelatih yang akrab disapa PJB itu menyebut keberhasilan Korea meraih tiga gelar juara bukan sesuatu yang dia prediksi sebelumnya.

Baca Juga:

"Terus terang, saya tidak menyangka kami bisa membawa pulang tiga gelar juara," ucap PJB dilansir Naver.

Sorotan utama tertuju pada An Se Young, yang menjalani musim luar biasa dengan torehan 11 gelar juara di berbagai turnamen.

Dominasi An Se Young sepanjang musim 2025 tak lepas dari perubahan besar yang terjadi di tubuh badminton Korea.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   An Se Young  Park Joo Bong  An Seyoung  BWF 
BERITA AN SE YOUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp