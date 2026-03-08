Anak-Anak Antusias Ikuti Semarak Ramadan di TPQ Rumah Bocil Pojok Nusantara

jpnn.com, CIPONDOH - Kegiatan bertajuk Semarak Ramadan digelar di TPQ Rumah Bocil Pojok Nusantara yang berada di lingkungan Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, sebagai upaya menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap Al-Qur’an.

Di tempat belajar sederhana tersebut, anak-anak setiap hari mengikuti kegiatan mengaji, mulai dari mengeja huruf hijaiyah hingga menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, khususnya Juz 30.

TPQ Rumah Bocil Pojok Nusantara menjadi ruang belajar bagi anak-anak untuk mengenal Al-Qur’an sekaligus mempelajari adab dan nilai-nilai keislaman.

Selama Ramadan tahun ini, pengelola TPQ menggelar rangkaian kegiatan Semarak Ramadan yang berlangsung selama sepekan, mulai Ahad (8/3) hingga Sabtu (14/3), dengan melibatkan para santri TPQ serta masyarakat sekitar.

Berbagai kegiatan diselenggarakan dalam rangkaian acara tersebut, di antaranya lomba hafalan Al-Qur’an Juz 30, lomba azan, cerdas cermat Islami, lomba mewarnai untuk anak-anak, serta kegiatan sosial berupa santunan bagi anak yatim.

Ketua panitia kegiatan, Ernawati, mengatakan kegiatan tersebut disambut antusias oleh para santri yang mengikuti berbagai perlombaan dan aktivitas pembelajaran selama Ramadan.

“Anak-anak sangat antusias ketika belajar Al-Qur’an, apalagi jika ada kegiatan seperti lomba. Mereka jadi lebih semangat menghafal dan belajar,” ujar Ernawati dalam keterangannya.

Selain kegiatan pendidikan, panitia juga menggelar bazar Ramadan yang melibatkan orang tua santri dan masyarakat sekitar serta kegiatan buka puasa bersama.