JPNN.com - Entertainment - Gosip

Anak-anak Berharap Andre Taulany dan Erin Kembali Berdamai

Jumat, 29 Agustus 2025 – 11:11 WIB
Anak-anak Berharap Andre Taulany dan Erin Kembali Berdamai
Andre Taulany. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Anak-anak ternyata masih berharap Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina alias Erin mempertahankan rumah tangga.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kuasa hukum Erin Taulany, Firman Pangaribuan setelah mengetahui permohonan cerai Andre Taulany terhadap kliennya kembali ditolak.

"Semua keluarga bersukacita, bersyukur. Anak-anak juga bersyukur seperti itu," kata Firman Pangaribuan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Menurutnya, ketiga buah hati memang menginginkan Andre Taulany dan Erin Taulany untuk rujuk dan bersatu kembali.

Buah hati berharap pasangan selebritas itu tidak bercerai dan memperbaiki hubungan.

"Karena memang itu yang diharapkan mereka, terjadi kedamaian. Kalau pun ada persoalan di dalam keluarga, dicari solusi yang baik yang tidak mengakibatkan perceraian," jelasnya.

"Keinginan anak-anak secara tegas disampaikan, anak-anak ingin papi maminya happy, berdamai, bersatu. Ya, mewujudkan keluarga yang damai, penuh sukacita, ya, penuh kebahagiaan," lanjut Firman.

Diketahui, majelis hakim menerima eksepsi yang diajukan Erin Taulany sehingga permohonan cerai Andre Taulany tidak dapat dilanjutkan.

Andre Taulany  Erin Taulany  Andre Taulany cerai  Istri Andre Taulany 
