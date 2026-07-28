Anak-Anak di Rumah Harapan Indonesia Terima Bantuan Layanan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan untuk menghadirkan kepedulian nyata bagi anak-anak yang membutuhkan.

Rumah Harapan Indonesia menerima bantuan kebutuhan layanan kesehatan yang mencakup susu, popok, makanan bergizi, hingga perlengkapan kebersihan.

Bantuan tersebut disalurkan oleh PT. Dongbang Medical Global sebagai bagian dari komitmen sosial perusahaan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

CEO PT. Dongbang Medical Global, Roy Seo, mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan diharapkan dapat berjalan seiring dengan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin pertumbuhan juga dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat," ujar Roy dalam keterangannya, Senin (27/7).

Rumah Harapan Indonesia dipilih sebagai mitra, karena memiliki pengalaman mendampingi anak-anak yang membutuhkan layanan kesehatan.

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Selain itu, dinilai memiliki rekam jejak yang baik dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

Tak hanya memberikan bantuan, kedua pihak juga membuka peluang kerja sama jangka panjang.