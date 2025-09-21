Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Anak-Anak Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Yalimo Papua Pegunungan

Minggu, 21 September 2025 – 13:26 WIB
Anak-Anak Ikut Jadi Korban Kerusuhan di Yalimo Papua Pegunungan - JPNN.COM
Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin saat membesuk salah satu korban kerusuhan Elelim, Kabupaten Yalimo yang dirawat di RS Bhayangkara Jayapura. ANTARA/HO/Humas Polda Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Anak-anak ikut menjadi korban kerusuhan Elelim di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

Mereka harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

"Kondisi korban khususnya anak-anak di Elelim terus membaik termasuk anak Ativah (8 th) yang saat ini masih dirawat di ICU, setelah dilakukan operasi terhadap luka yang dialaminya," kata Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin di Jayapura, Minggu.

Baca Juga:

Dikatakannya tercatat sepuluh orang korban kerusuhan Elelim yang dievakuasi dan dirawat di RS Bhayangkara. Namun, enam orang di antaranya sudah diizinkan pulang setelah kondisinya membaik.

Saat ini pasien yang dirawat tercatat empat orang dan dia berharap kondisi mereka terus membaik sehingga bisa kembali berkumpul dengan keluarga.

"Polda Papua melalui RS Bhayangkara berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada para korban agar mereka kembali sembuh dan sehat kembali," kata kapolda.

Baca Juga:

Polda Papua melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) telah memberikan trauma healing kepada para korban sebelum mereka diizinkan pulang dari RS Bhayangkara.

Kerusuhan di Elelim, ibu kota Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Selasa (16/9) berawal dari cekcok atau perselisihan antarpelajar hingga meluas dan terjadi aksi penyerangan serta pembakaran yang menyebabkan sejumlah bangunan dan kendaraan dibakar. (antara/jpnn)

Beberapa anak-anak ikut menjadi korban kerusuhan Elelim di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Papua Pegunungan  Papua  Kerusuhan  Korban Kerusuhan 
BERITA PAPUA PEGUNUNGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp