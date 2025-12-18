Anak-Anak Penyintas Banjir Bandang Sayang sama Prabowo

jpnn.com - AGAM - Presiden Prabowo Subianto terlihat mendapat sambutan hangat dari para penyintas banjir bandang, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari banyak video milik Sekretariat Presiden di YouTube, tampak orang tua hingga anak-anak antusias saat didatangi Prabowo di pengungsian.

Para orang tua kebanyakan menitikkan air mata, dan menggunakan kesempatan curhat kepada Presiden Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Gembira Rumah Hunian Sementara Pengungsi Agam Mulai Dibangun

Anak-anak berlomba bersalaman dengan presiden. Kalau terlalu jauh, mereka hanya bisa memberi hormat.

Di Jorong Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (18/12), Prabowo juga bertukar obrolan singkat dengan anak-anak, menanyakan jenjang pendidikan anak-anak penyintas banjir, hingga kondisi pascabencana.

"Kalian tidak sendiri, kami akan bekerja untuk kalian," tuturnya.

Baca Juga: Prabowo Makan Nasi Goreng dan Segelas Kopi di Posko Pengungsian

Ibu-ibu tampak merekam kunjungan tersebut dan secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kepala Negara juga menyempatkan diri meninjau dapur umum di lokasi pengungsian. Presiden mencicipi nasi goreng yang disiapkan untuk para pengungsi serta berinteraksi dengan personel TNI yang bertugas di lapangan.