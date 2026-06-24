Anak-anak Usia Sekolah Ikut Pawai Mendukung MBG, Lihat Itu

jpnn.com - JAKARTA - Ratusan warga terdiri orang tua dan anak usia sekolah dari sejumlah kecamatan di Kota Batam, Kepulauan Riau, melakukan aksi pawai mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Minggu (21/6).

Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengimbau agar aksi mendukung program MBG jangan sampai mengganggu tugas siswa di sekolah.

“Jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu akan berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar, akan mengganggu siswa-siswi kita untuk melaksanakan tugas sesungguhnya mereka yang ada di sekolah,” kata Lalu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, aspirasi siswa bisa disampaikan lewat pihak sekolah.

Kepala sekolah maupun guru meneruskan aspirasi siswa kepada dinas pendidikan untuk kemudian dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami tidak menginginkan siswa-siswi ini untuk turun ke jalan. Cukup disampaikan melalui pihak sekolah,” tuturnya.

Mengenai aksi pawai dukung MBG di Batam, legislator bidang pendidikan tersebut mengaku terkejut.

Dia pun meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengecek kebenaran informasi tersebut.