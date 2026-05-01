Anak Anda Terserang Diare, Redakan dengan 3 Pengobatan Alami Ini

Jumat, 01 Mei 2026 – 07:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DIARE merupakan salah satu penyakit pencernaan yang bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak.

Anda tentu merasa cemas jika sang buah hati terserang diare.

Biasanya penyebabnya bisa karena asupan bahan makanan yang kurang higenis hingga lingkungan.

Diare bisa diatasi dengan cara mudah alias tak perlu menggunakan obat-obatan kimia.

Kini telah banyak bahan alami yang bisa diracik di rumah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daun Jambu Biji

Daun jambu biji akan menyembuhkan penyakit diare secara alami dan menghilangkan rasa sakit pada perut akibat diare.

Selain dikonsumsi secara langsung, Anda bisa mengolahnya. Caranya dengan mengambil pucuk daun jambu yang masih muda yang sudah dibersihkan lalu tumbuk hingga halus, peras sampai mendapatkan 1 sendok makan dan beri sedikit garam, lalu berikan resep obat tradisional ini untuk si kecil.