Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Anak Angkat Ridwan Kamil dan Atalia Tidak Masuk Putusan Hakim, Ini Sebabnya

Kamis, 08 Januari 2026 – 20:20 WIB
Anak Angkat Ridwan Kamil dan Atalia Tidak Masuk Putusan Hakim, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Ridwan Kamil. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anak adopsi Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, yakni Arkana Aidan Misbach, ternyata tidak masuk dalam putusan hakim Pengadilan Agama Bandung terkait perkara perceraian.

Adapun Arkana tidak masuk putusan lantaran berstatus bukan anak kandung.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa.

Baca Juga:

Dia mengatakan Arkana sampai sekarang masih berstatus sebagai anak negara sehingga tidak termasuk dalam objek putusan hak asuh.

"Terkait Arkana statusnya kan bukan anak kandung statusnya masih anak negara cuma pak RK dan ibu Atalia hanya memiliki ijin asuh (foster care) bukan adopsi. Jadi tidak masuk di dalam putusan hak asuh," kata Debi dilansir Antara, Kamis (8/1).

Menurutnya, dalam gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil hanya tercantum anak kandung, yakni almarhum Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzahra.

Baca Juga:

"Yang ada di dalam putusan adalah Camillia Azzahra, karena sudah dewasa dan memilih untuk diasuh oleh Ibu Atalia,” tambahnya.

Walau begitu, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sepakat mengasuh Arkana secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari.

Anak adopsi Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, yakni Arkana Aidan Misbach, ternyata tidak masuk dalam putusan...

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Atalia Praratya  anak Ridwan Kamil  Ridwan Kamil cerai 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp