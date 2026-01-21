Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Anak Aniaya Ibu Kandung, Korban Kritis

Rabu, 21 Januari 2026 – 20:59 WIB
Anak Aniaya Ibu Kandung, Korban Kritis - JPNN.COM
Ilustrasi pelaku penganiayaan. Foto: dokumen JPNN.com.

jpnn.com, KEDIRI - Seorang anak aniaya ibu kandung di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Akibat penganiayaan itu korban kritis di rumah sakit.

Kapolsek Kunjang AKP Udi Waluyo mengemukakan korban bernama Tumiatun (69) warga Dusun Kunjang Kidul, Desa Kunjang. Korban diketahui tetangganya berteriak meminta tolong.

"Kejadian penusukan ini, saat itu ada saksi mendengar ada yang berteriak meminta tolong. Tetangga langsung ke sumber suara dan mengetahui korban sudah bersimbah darah," kata AKP Udi, Rabu.

Dia mengatakan saksi juga mengaku sempat berpapasan dengan terduga pelaku yang terlihat berlari tergopoh-gopoh meninggalkan lokasi.

Pelaku TA (50) adalah anak kandung korban yang tinggal Dusun Sidodadi, Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri.

"Saksi sempat menanyakan kepada pelaku, tetapi pelaku hanya menjawab singkat dan tidak jelas, lalu pergi begitu saja," ujar dia.

Polisi yang mendapatkan laporan tersebut juga langsung ke lokasi. Korban saat itu ditemukan dalam posisi tertelungkup di atas kasur dengan kondisi bersimbah darah.

