JPNN.com - Politik - Legislatif

Anak Buah Muhaimin di DPR Tuntut Transparansi Pengusutan Kasus Rantis Polri Gilas Affan

Jumat, 29 Agustus 2025 – 15:23 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah di gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menuntut pengusutan atas kematian Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob Polri pada Kamis (28/8/2025) dilakukan secara transparan hingga tuntas.

"Penegakan hukum harus berjalan transparan agar keluarga korban mendapat keadilan,” ujar Abdullah dalam keterangan persnya, Jumat (29/8).

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya pria yang menjadi driver ojek daring alias ojol demi menghidupi keluarganya tersebut. 

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran," ungkap Abdullah.

Menurut Abdullah, tindakan represif polisi kepada rakyat yang demonstrasi hanya akan memperburuk suasana dan melukai kepercayaan publik.

“Polisi harus melakukan pengamanan demo secara humanis dan tidak menggunakan kekerasan terhadap peserta aksi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat,” kata anak buah Muhaimin Iskandar di PKB itu.

Affan dilindas rantis Brimob setelah demo massa buruh berujung ricuh. Video yang beredar melalui media sosial memperlihatkan rantis Brimob menabrak dan menggilas pria berjaket hijau. 

Rantis berotator tersebut melintasi jalan yang lengang dengan kecepatan tinggi untuk membubarkan massa.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menilai tindakan represif polisi kepada rakyat yang demonstrasi hanya akan memperburuk suasana dan melukai kepercayaan publik.

